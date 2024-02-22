Криптопроект Citrea привлек начальное финансирование в размере $ 2,7 млн

Криптопроект Citrea, направленный на внедрение программ накопления с нулевым уровнем знаний (ZK) в блокчейн биткоина, успешно завершил свой первый раунд финансирования на сумму 2,7 миллиона долларов, который возглавил Galaxy Ventures, венчурной подразделение Galaxy Digital.