Криптопроект Citrea привлек начальное финансирование в размере $ 2,7 млн

Криптопроект Citrea, направленный на внедрение программ накопления с нулевым уровнем знаний (ZK) в блокчейн биткоина, успешно завершил свой первый раунд финансирования на сумму 2,7 миллиона долларов, который возглавил Galaxy Ventures, венчурной подразделение Galaxy Digital.
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