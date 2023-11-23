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Джермалл Чарло: «В среднем весе я хочу подраться с Жанибеком Алимханулы»

Чемпион мира в среднем весе по версии WBC американец Джермалл Чарло (32-0, 22 КО) заявил, что заинтересован в проведении объединительного боя с владельцем поясов WBO и IBF в этом же дивизионе Жанибеком Алимханулы (15-0, 10 КО) из Казахстана.

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