Мастер-класс по созданию световозвращающих брелоков провели в Волоколамске

Автоинспекторы провели акцию ко Дню белой трости в Волоколамске. Они организовали мастер-класс для детей, на котором удалось изготовить более 100 световозвращающих брелоков для воспитанников местного Центра реабилитации слепых.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии