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Мастер-класс по созданию световозвращающих брелоков провели в Волоколамске

Мастер-класс по созданию световозвращающих брелоков провели в Волоколамске

Автоинспекторы провели акцию ко Дню белой трости в Волоколамске. Они организовали мастер-класс для детей, на котором удалось изготовить более 100 световозвращающих брелоков для воспитанников местного Центра реабилитации слепых.

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