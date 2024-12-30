Как должны выглядеть «юридические гарантии»?

Гарантер -Трамп! Он своей жопе гарантию не сможет дать, может пернуть и обосрется! Такие гарантии нашим ссыкунам нужны?

М

Мария

Они лицемеры и лжецы. Гарантом может быть только пистолет у их у виска. Хорош бы был Сталин, если бы ждал гарантий от Гитлера! Нам нужна только их безоговорочная капитуляция плюс труп наркошибздика, болтающийся на верёвке!