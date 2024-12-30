КВАДРАТУРА КРУГА Единственное, чего я не понимаю в требованиях России – это некие «юридические гарантии».
Как должны выглядеть «юридические гарантии»?
Комментарии
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Сергей Oблезов
Гарантер -Трамп! Он своей жопе гарантию не сможет дать, может пернуть и обосрется! Такие гарантии нашим ссыкунам нужны?
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21 час.
М
Мария
Они лицемеры и лжецы. Гарантом может быть только пистолет у их у виска. Хорош бы был Сталин, если бы ждал гарантий от Гитлера! Нам нужна только их безоговорочная капитуляция плюс труп наркошибздика, болтающийся на верёвке!
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13 час.
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