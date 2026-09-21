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Tesla Model Y L: компания Tesla тихо изменила характеристики после жалоб на подвеску

Tesla Model Y L: компания Tesla тихо изменила характеристики после жалоб на подвеску

Шестиместный флагманский кроссовер Tesla Model Y L, выпускаемый на шанхайской (Shanghai) Гигафабрике компании, оказался под пристальным вниманием после волны жалоб владельцев на «проседание» задней подвески.

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