Tesla Model Y L: компания Tesla тихо изменила характеристики после жалоб на подвеску

Шестиместный флагманский кроссовер Tesla Model Y L, выпускаемый на шанхайской (Shanghai) Гигафабрике компании, оказался под пристальным вниманием после волны жалоб владельцев на «проседание» задней подвески.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- АУ Hongqi Tiangong 0...
- Китайский роботот...
- Xiaomi Vision GT ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым