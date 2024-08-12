Рогов предложил запустить хештег "Остановите украинский ядерный терроризм"

Председатель комиссии Общественной палаты РФ и глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов предложил запустить хештег #StopUkrainianNuclearTerrorism ("Остановите украинский ядерный терроризм"), посвященный атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС).
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