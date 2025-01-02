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Капризов не сыграет с «Вашингтоном» и «Каролиной». Форвард «Миннесоты» пропустил последние 3 матча из-за травмы

Форвард «Миннесоты» помещен в список травмированных. Ранее он уже пропустил три матча подряд из-за повреждения нижней части тела.

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