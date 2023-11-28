Лжеброкеры украли у пенсионеров в Москве более 8 млн рублей под видом инвестиций

В Москве аферисты развели двух пенсионеров на более чем восемь миллионов рублей. Они представились брокерами и предложили вложиться в инвестиции «по-крупному», уточнили в пресс-службе столичной прокуратуры.
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