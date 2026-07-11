Проезд в маршрутке Рыбное — Рязань подорожал до 117 рублей

Поездка от Рязани до Черёмушек стоит 90 рублей, местный проезд оценили в 40 рублей. Для жителей Рыбного это направление остаётся одним из основных – маршруткой ежедневно пользуются те, кто ездит в областной центр на работу, учёбу или по другим делам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии