В Госдуму внесены два законопроекта о сроках предоставления информации профсоюзам

Депутаты Государственной Ду­мы Ярослав Нилов, Андрей Исаев, Виктор Пинский и Светлана Бессараб внесли в палату парламента два взаимосвязанных законопроекта, которые устанавливают единый месячный срок для ответа работодателей на запросы профсоюзов.