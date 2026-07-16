В Госдуму внесены два законопроекта о сроках предоставления информации профсоюзам

Депутаты Государственной Думы Ярослав Нилов, Андрей Исаев, Виктор Пинский и Светлана Бессараб внесли в палату парламента два взаимосвязанных законопроекта, которые устанавливают единый месячный срок для ответа работодателей на запросы профсоюзов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии