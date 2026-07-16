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Регионы России

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В Госдуму внесены два законопроекта о сроках предоставления информации профсоюзам

В Госдуму внесены два законопроекта о сроках предоставления информации профсоюзам

Депутаты Государственной Ду­мы Ярослав Нилов, Андрей Исаев, Виктор Пинский и Светлана Бессараб внесли в палату парламента два взаимосвязанных законопроекта, которые устанавливают единый месячный срок для ответа работодателей на запросы профсоюзов.

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