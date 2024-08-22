Правительство региона проверило выполнение капремонта в школах

Заместитель Губернатора Сергей Нелюбов проинспектировал завершение ремонтных работ в школе-интернате с углубленным изучением предметов спортивного профиля где работы удалось провести в короткие сроки и завершить к началу учебного года.
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