Приключенческий экшен Avatar: Frontiers of Pandora получил хвалебный трейлер Приключенч...

Приключенческий экшен Avatar: Frontiers of Pandora получил хвалебный трейлерПриключенческий экшен Avatar: Frontiers of Pandora получил неизбежный хвалебный трейлер с похвалой от международной прессы, которая, как известно, несколько разделилась в оценке амбициозного проекта, разработанного Massive Entertainment.
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