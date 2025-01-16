Глава лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина анонсировала визит в Рязань

Не собирается ли Мизулина посетить наш город, спросил один из комментаторов. "Очень было бы круто, если бы вы приехали в Рязань, особенно после последних событий, правда!" - обратился к руководителю лиги безопасного интернета автор комментария.
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