В Европе сообщили о создании пакта против России

Великобритания и Польша заключат пакт о противодействии России. Газета Politico пишет, что эти две европейские страны работают над оборонным договором, который охватит вопросы от отражения натиска России до борьбы с нелегальной иммиграцией и защиты поставок энергоносителей.
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