Пенсионеров в Краснодарском крае стали ценить больше. Предложения по зарплате выросли 50 процентов

Пенсионеров в Краснодарском крае стали ценить больше. Предложения по зарплате выросли 50 процентовСпециалисты солидного возраста становятся более востребованными на рынке труда.
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