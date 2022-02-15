Байден и Джонсон отметили важность дипломатии в ситуации с Украиной

В ходе состоявшегося накануне телефонного разговора президент Соединенных Штатов Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сошлись во мнении, что дипломатический подход в урегулировании ситуации с Украиной все еще имеет значение.
В ходе состоявшегося накануне телефонного разговора президент Соединенных Штатов Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сошлись во мнении, что дипломатический подход в урегулировании ситуации с Украиной все еще имеет значение.
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