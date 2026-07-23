ГК Softline внедряет сквозной ИИ-стек для разработки ПО и масштабирует на всю группу

ГК Softline приступила к системному внедрению искусственного интеллекта (ИИ) в процессы разработки программного обеспечения, охватывая собственную защищённую GPU-инфраструктуру и корпоративную модельную платформу с управлением стоимостью моделей.
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