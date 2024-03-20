В Екатеринбурге активизировались мошенники-попрошайки

В Екатеринбурге активизировались попрошайки. Горожане обсуждают в соцсетях что стало заметно больше людей, которые подходят на улицах, вокзалах, в торговых центрах и аэропорту и просят помочь, чаще всего, с покупкой билета.
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