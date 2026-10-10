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Против Роналду открыли дисциплинарное дело. Криштиану временно отстранен от матчей за сборную Португалии

Против Роналду открыли дисциплинарное дело. Криштиану временно отстранен от матчей за сборную Португалии

Португальская футбольная федерация (FPF) открыла дисциплинарное дело в отношении капитана сборной Португалии Криштиану Роналду.

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