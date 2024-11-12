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Уникальное существо возрастом 34 тысячи лет: в США обнаружили гигантский организм

Уникальное существо возрастом 34 тысячи лет: в США обнаружили гигантский организм

Уникальное существо возрастом 34 тысячи лет: в США обнаружили гигантский организм Ольга ВайленкоНедавно американские учёные установили возраст одного из самых удивительных природных объектов на Земле — гигантской клональной колонии деревьев Pando.

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