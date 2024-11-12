Уникальное существо возрастом 34 тысячи лет: в США обнаружили гигантский организм Ольга ВайленкоНедавно американские учёные установили возраст одного из самых удивительных природных объектов на Земле — гигантской клональной колонии деревьев Pando.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии