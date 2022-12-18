Бобровский отразил 30 из 32 бросков «Нью-Джерси» и одержал 7-ю победу в сезоне

Сергей Бобровский отразил 30 из 32 бросков «Нью-Джерси» и одержал 7-ю победу в сезоне. «Флорида» обыграла «Девилс» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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