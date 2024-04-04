Таксисты-мигранты атаковали психиатрическую больницу в Новосибирске

Нахлынувшая 3 апреля в психиатрическую больницу на улице Владимировской толпа иностранных граждан буквально парализовала работу медицинского учреждения и серьёзным образом нарушила установленный в заведении порядок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии