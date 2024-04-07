23 снимка, сделанных за секунду до неизбежного

Фотографии, которые вы увидите ниже — результат большой удачи! Ведь не каждому, даже профессиональному фотографу, удается запечатлеть такой момент! Какой? У нас его уже по традиции называют «за секунду до».
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