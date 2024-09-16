Пленный инвалид ВСУ заявил о желании дезертировать при попадании в Курскую область

Пленный военнослужащий 20-го батальона 61-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), инвалид второй группы Виталий Беседин рассказал, что решил дезертировать, узнав, что его вместе с сослуживцами привезли в Курскую область.
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