Стало известно, кто первым полетит на новую российскую национальную орбитальную станцию

Макет Российской орбитальной станции / © «Роскосмос» В интервью РИА Новости Сергей Крикалев сообщил, что первыми космонавтами, которые отправятся на РОС, станут самые опытные специалисты, как это уже было по опыту предыдущих программ развертывания орбитальных станций.