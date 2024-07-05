Стало известно, кто первым полетит на новую российскую национальную орбитальную станцию

Макет Российской орбитальной станции / © «Роскосмос» В интервью РИА Новости Сергей Крикалев сообщил, что первыми космонавтами, которые отправятся на РОС, станут самые опытные специалисты, как это уже было по опыту предыдущих программ развертывания орбитальных станций.
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