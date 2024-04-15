Китайцы сделали первый в мире водомет с ИИ. Его получит береговая охрана

Ученые из Китайского научно-исследовательского института морской электроники разработали водяную пушку под управлением искусственного интеллекта для береговой охраны в Южно-Китайском мореУмный\u000Aводомет способен автоматически идентифицировать объекты, а также регулировать\u000Aмощность и траекторию водяной струи на основании данных от камер и датчиков движения,\u000Aкоторые регистрируют положение судна и изменяют баллистические параметры пушки.