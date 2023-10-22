Российские бойцы пресекли попытку ВСУ форсировать Днепр

РИАМО - 22 окт. ВС РФ пресекли попытки форсирования диверсионно-разведывательными группами ВСУ реки Днепр в районах населенных пунктов Приднепровское, Тягинка и Крынки Херсонской области на херсонском направлении, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
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