Анчелотти о 3:1 с «ПСЖ»: «Реал» счастлив, выиграли очень тяжелый матч. Старались высоко прессинговать, так пришел 1-й гол»

Карло Анчелотти дал комментарий после победы над «ПСЖ» (3:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

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