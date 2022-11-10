В Якутии проведена профориентационная акция «Профессия – полицейский»

10 ноября в России отмечается День сотрудника органа внутренних дел. В свой профессиональный праздник сотрудники МВД по Республике Саха (Якутия) провели мероприятия для населения республики.
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