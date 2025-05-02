ВСУ снова атаковали брянское приграничье: под огнем террористов Новые Юрковичи

На данный момент официально эта информация не подтверждена.Сегодня, 2 мая, в одном из приграничных телеграм-каналов появилось сообщение от местных жителей, которые утверждают, что с самого утра село Новые Юрковичи находится под сбросами вражеских дронов.
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