Кубок Англии. 1/4 финала. «Челси» в гостях у «Мидлсбро»

«Челси» играет на выезде с «Мидлсбро» в 1/4 финала Кубка Англии. В воскресенье «Эвертон» встречается в гостях с «Кристал Пэлас», «Манчестер Сити» – с «Саутгемптоном», «Ливерпулю» будет противостоять «Ноттингем Форест».
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