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Регионы России

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Число пропавших россиян после наводнения в Непале увеличилось до девяти

Число пропавших россиян после наводнения в Непале увеличилось до девяти

Количество российских граждан, числящихся пропавшими без вести после разрушительного наводнения на севере Непала, выросло до девяти, сообщает посольство России в этой стране.

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