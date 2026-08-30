Число пропавших россиян после наводнения в Непале увеличилось до девяти

Количество российских граждан, числящихся пропавшими без вести после разрушительного наводнения на севере Непала, выросло до девяти, сообщает посольство России в этой стране.
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