Ищенко рассказал, зачем директор ЦРУ прилетал в Москву

Понимают ли на Западе суть предложений России по урегулированию конфликта. Если да, то почему так настойчиво пытаются продвигать свои схемы, на которые наша страна никогда не пойдёт? И зачем прилетал в Москву директор ЦРУ? В программе "События.
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