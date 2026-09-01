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Ищенко рассказал, зачем директор ЦРУ прилетал в Москву

Ищенко рассказал, зачем директор ЦРУ прилетал в Москву

Понимают ли на Западе суть предложений России по урегулированию конфликта. Если да, то почему так настойчиво пытаются продвигать свои схемы, на которые наша страна никогда не пойдёт? И зачем прилетал в Москву директор ЦРУ? В программе "События.

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