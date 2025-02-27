Разбор полетов в ООН: урок для Трампа и китайская пасхалка для русских

Аркадий Шацкий

Не понимаю, при чем здесь вообще Китай, и зачем он в переговорах по украине. Дали ему мирную инициативу просунуть, и хватит. А дальше только в переговорах по будущему мироустройству Китаю придется участвовать, но до них не скоро.