Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Разбор полетов в ООН: урок для Трампа и китайская пасхалка для русских

Разбор полетов в ООН: урок для Трампа и китайская пасхалка для русских

Политнавигатор Такого цирка с конями Генассамблея ООН давно не видела. Нервное ожидание итогов голосования за ставшие скандальными проекты резолюций Генассамблеи ООН, посвященные третьей годовщине начала войны на Украине завершилось еще более громким скандалом: Евроколхоз «сделал» Трампа в ООН.

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Комментарии
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Аркадий Шацкий
Не понимаю, при чем здесь вообще Китай, и зачем он в переговорах по украине. Дали ему мирную инициативу просунуть, и хватит. А дальше только в переговорах по будущему мироустройству Китаю придется участвовать, но до них не скоро.
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