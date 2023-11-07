Глава ФАР Канаев: из-за большого количества камер штрафы приходят по два раза

На дорогах в России действительно стоит увеличить интервал между камерами видеонаблюдения, считает директор Национального общественного центра безопасности движения, руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии