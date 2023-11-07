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Глава ФАР Канаев: из-за большого количества камер штрафы приходят по два раза

Глава ФАР Канаев: из-за большого количества камер штрафы приходят по два раза

На дорогах в России действительно стоит увеличить интервал между камерами видеонаблюдения, считает директор Национального общественного центра безопасности движения, руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.

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