Верхняя одежда осени 2026: 10 главных трендов сезона

Пальто больше не обязано быть просто пальто, а куртка — просто курткой. Осенью 2026 верхняя одежда становится главным элементом образа: вытягивает силуэт, добавляет объём, подчёркивает талию или, наоборот, превращает фигуру в почти скульптурный объект.
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