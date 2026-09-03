Верхняя одежда осени 2026: 10 главных трендов сезона

Пальто больше не обязано быть просто пальто, а куртка — просто курткой. Осенью 2026 верхняя одежда становится главным элементом образа: вытягивает силуэт, добавляет объём, подчёркивает талию или, наоборот, превращает фигуру в почти скульптурный объект.