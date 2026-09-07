Эксперт из КНР: туристический потенциал России для Китая остается почти нетронутым

ХАБАРОВСК, 7 сентября, ФедералПресс. Профессор Харбинского коммерческого университета, специализирующаяся на туризме и кулинарии, Чжао Ян заявила, что текущее состояние въездного потока из Российской Федерации в Китай нельзя назвать освоенным.