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Эксперт из КНР: туристический потенциал России для Китая остается почти нетронутым

Эксперт из КНР: туристический потенциал России для Китая остается почти нетронутым

ХАБАРОВСК, 7 сентября, ФедералПресс. Профессор Харбинского коммерческого университета, специализирующаяся на туризме и кулинарии, Чжао Ян заявила, что текущее состояние въездного потока из Российской Федерации в Китай нельзя назвать освоенным.

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