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Лукашенко заявил, что договорился с Путиным к осени закрыть проблемные вопросы

Лукашенко заявил, что договорился с Путиным к осени закрыть проблемные вопросы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во время общения на Валааме с главой Российской Федерации Владимиром Путиным договорился к осени «закрыть все проблемные вопросы» — «и по линии совбезов, и по темам правительства».

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