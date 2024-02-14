Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки об армии

Президент России Владимир Путин подписал закон о конфискации имущества осужденных за распространение ложной информации о российской армии и публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства.
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