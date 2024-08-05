Как выглядит памятник собаке-герою Варе, который появился в зоопарке Барнаула

Торжественное открытие памятника прошло на выходных Памятник собаке-герою в барнаульском зоопарке / Фото: Барнаульский зоопарк 3 августа в барнаульском зоопарке состоялось долгожданное событие – открытие памятника собаке-герою Варе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии