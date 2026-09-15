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«Снимем перчатки»: Европа уверена в своих силах

«Снимем перчатки»: Европа уверена в своих силах

Европейские лидеры перешли от осторожной риторики к прямым военным предупреждениям. На фоне атак дронов у границы с Польшей в Киеве и Варшаве звучат тезисы о быстром разгроме России и неизбежности эскалации Фото: © Johannes Simon/ Getty Images Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на встрече Ялтинской европейской стратегии (форму, который организовывает Пинчук) в Киеве заявил, что НАТО обладает подавляющим превосходством над РФ, даже без участия США.

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