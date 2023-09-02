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Лука Банки: «Мы творим историю латвийского баскетбола»

Главный тренер сборной Латвии Лука Банки оценил выступление команды на ЧМ-2023. В пятницу Латвия одержала победу над действующим чемпионом Испанией (74:69) и продолжает борьбу за выход в плей-офф.

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