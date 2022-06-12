Валентина Шевченко защитила титул UFC, победив Тайлу Сантос

В Сингапуре на UFC 275 состоялся бой в женском наилегчайшем весе. Чемпионка дивизиона Валентина Шевченко одержала победу над бразильянкой Тайлой Сантос раздельным решением судей – 48:47, 47:48, 49:46.
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