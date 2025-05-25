Конец эпохи «ВИА Гры»: как закончилось 25-летнее музыкальное путешествие легендарного проекта Ирина ВальковаВ истории российского и украинского шоу-бизнеса мало проектов, которые оставили бы столь глубокий след, как легендарная группа «ВИА Гра».
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