Конец эпохи «ВИА Гры»: как закончилось 25-летнее музыкальное путешествие легендарного проекта Ирина ВальковаВ истории российского и украинского шоу-бизнеса мало проектов, которые оставили бы столь глубокий след, как легендарная группа «ВИА Гра».