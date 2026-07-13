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«Едят заражённое мясо и пьют сырое молоко»: бруцеллёз распространяется в Забайкалье

«Едят заражённое мясо и пьют сырое молоко»: бруцеллёз распространяется в Забайкалье

В Забайкальском крае резко обострилась эпидемиологическая ситуация: фермерские хозяйства один за другим поражает бруцеллёз — опасное инфекционное заболевание, передающееся человеку через мясо и молоко.

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