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Группа России в Лиге наций, победа хоккеистов над шведами, осечка «Челси», победный рекорд Василевского, золото в эстафете на ЧМ по плаванию и другие новости утра

Группа России в Лиге наций, победа хоккеистов над шведами, осечка «Челси», победный рекорд Василевского, золото в эстафете на ЧМ по плаванию и другие новости утра

Приветствуем, друзья! В дни, когда АПЛ находится под угрозой срыва из-за коронавируса, мы особенно сильно призываем вас беречь себя и своих родных и близких.

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