Участники «Народного фронта» посетили военные госпитали в Петербурге

И преподнесли бойцам памятные подарки Участники команды Молодежки «Народного фронта» вместе с волонтерами-медиками Петербурга посетили военные госпитали и преподнесли небольшие памятные подарки бойцам, проходящим лечение и реабилитацию в городе на Неве.