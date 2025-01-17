Участники «Народного фронта» посетили военные госпитали в Петербурге

И преподнесли бойцам памятные подарки Участники команды Молодежки «Народного фронта» вместе с волонтерами-медиками Петербурга посетили военные госпитали и преподнесли небольшие памятные подарки бойцам, проходящим лечение и реабилитацию в городе на Неве.
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