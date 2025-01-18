Ольга Орлова ответила хейтерам, которые назвали ее мужа и их общую дочку «дедушкой и внучкой»

Ольге Орловой частенько приходится отбиваться от критики. Так, недавно 47-летняя телеведущая вступила в диалог с подписчиками, которые назвали ее маленькую дочь роботом, а заодно сочли возможным пройтись по внешности крохи.
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