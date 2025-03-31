Steak Lovers
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Steak Lovers

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Сочные и нежные: ленивые голубцы по самому лучшему рецепту

Сочные и нежные: ленивые голубцы по самому лучшему рецепту

Домашние ленивые голубцы легко адаптировать под любой рацион, но особенно выразительно они получаются, когда капуста проходит краткую термическую обработку, а сами заготовки обжариваются перед запеканием.

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