Сочные и нежные: ленивые голубцы по самому лучшему рецепту

Домашние ленивые голубцы легко адаптировать под любой рацион, но особенно выразительно они получаются, когда капуста проходит краткую термическую обработку, а сами заготовки обжариваются перед запеканием.
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