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Министр культуры Украины Ткаченко призвал «арестовывать имущество всех пропагандистских центров России за рубежом»

Министр культуры Украины Ткаченко призвал «арестовывать имущество всех пропагандистских центров России за рубежом»

Руководитель украинского министерства культуры Александр Ткаченко призвал «арестовывать имущество всех пропагандистских центров России за рубежом».

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